2 августа в Кирове пройдут плановые отключения воды

Отключения займут почти весь день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 августа десятки кировчан останутся без воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

По городу пройдут плановые отключения, связанные с проведением ремонта на сетях. В результате по некоторым адресам изменят параметры подачи ресурса.

Первомайкий район с 09.30 до 19.00

- Милицейская, 28А, 34/1.

Ленинский район с 10.00 до 16.00

- Сурикова, 13А, 13Б;

- Ивана Попова, 9, 9/2, 13, 16, 16А, 18А, 18Б, 20, 22.

Октябрьский район, поселок Сосновый с 09.00 до 16.00

- Луговая;

- Заречная.

Отключение по запросу сторонних организаций, Ленинский район с 09.00 до 22.00

- Деповская, 9, 14, 33А, 36, 36А, 36Б, 36Г, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 76А, 79, 79А, 81, 83, 90, 90/1, 92, 94, 96;

- Бородулина, 1, 3, 5, 9, 12, 12 к.1, 12А, 13, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 56, 58, 58А;

- Садовая, 3, 4, 17, 19;

- переулок Деповской, 4, 14, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 40;

- Прудовая, 3, 4А;

- Мельничная, 1, 1А, 11, 13, 15;

- Есенина, 1, 3, 3А, 5, 9, 19;

- переулок Котовского, 3, 5, 7, 9, 11, 12;

- улица Котовского, 2, 3, 7, 13, 14.

Узнать места подвоза воды можно здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.