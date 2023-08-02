Кировчане собрали 200 мячей для школ на подшефной территории

В акции поучаствовали 73 школы региона. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области закончилась акция по сбору спортивного инвентаря для школ на подшефной территории. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии поучаствовали 73 школы из 28 муниципальных образований региона. Наиболее активными оказались образовательные учреждения Верхнекамского, Фаленского, Афанасьевского, Омутнинского, Юрьянского, Вятскополянского районов, а также города Кирова и Кирово-Чепецка.

Всего удалось собрать более 200 мячей, которые скоро отправят в учебные заведения Веселовского района. Они поступят в школы к началу учебного года.