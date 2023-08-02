Спасибо бдительной соседке: в Кирове поймали вора, стащившего микроволновку

Полицейские завели уголовное дело на рецидивиста

На днях к патрульным, дежурившим на аллее Октябрьского проспекта, обратилась женщина. Она специально остановила свою машину и вышла, увидев полицейских.

Кировчанка рассказала, что (возможно) стала очевидцем преступления: незнакомец вынес из квартиры ее соседей микроволновку.

Схожего по приметам мужчину вскоре доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по Кирову. Это ранее судимый 42-летний местный житель. Он попросил приятеля сдать микроволновку в ломбард по его паспорту - заверил, что техника принадлежит ему.

Возбуждено дело по ст. 158 УК РФ (кража).