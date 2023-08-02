85 тысячам кировчан увеличили пенсии

Суммы у всех выросли по-разному Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

85 100 жителей Кировской области получат автоматический (без заявления) перерасчет пенсий. Новые цифры высчитают уже за август.

Речь идет о получателях страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. То есть о работавших в 2022-м пенсионерах.

Это не традиционная индексация, когда выплаты для всех растут на определенный процент. Корректировки на этот раз индивидуальны: все зависит от уровня зарплаты пенсионера, работавшего в прошлом году. То есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов, - уточняют в отделении СФР по Кировской области.

Кроме того, с 1 августа вырастут выплаты пенсионных накоплений (накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты по программе софинансирования пенсии)

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