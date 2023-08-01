Еще 6 кировчан стали почетными донорами России

Доноры ежегодно спасают тысячи жизней. Фото: kirovreg.ru

С начала 2023 года 647 кировчан удостоились звания «Почетный донор России». Всего эту федеральную награду получили более 12 тысяч жителей региона.

Очередные 6 нагрудных значков вручили в Кировском центре крови. Некоторые из награжденных уже по 10 лет активно участвуют в донорском движении.

Компоненты крови ежегодно получают более 7 тысяч пациентов. В больницах региона проводят свыше 26 тысяч процедур в год.

Переливания нужны пациентам с самыми разными диагнозами. Кровь и плазма нужны и в онкоцентре, и в «Травме». Центр крови заготавливает 18 разных компонентов крови, - отмечают в правительстве Кировской области.