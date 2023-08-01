На месте «Нашей школы» в Кирове открыли детский сад

Учреждение рассчитано на 100 детей. Фото: kirovreg.ru

В Кирове после реконструкции здания на улице Гайдара, 4а открыли новый корпус 35-го детского сада. Ранее здесь работала частная «Наша школа».

Новый корпус садика рассчитан на 100 мест, здесь будут заниматься дети с особенностями развития. Группы на первом этаже - для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на втором – для детей с задержкой речевого развития. Оборудование и игрушки для «сенсорного развития» воспитанников закупали отдельно.

Всего, по данным правительства, в Кировской области будут работать 432 детских сада, плюсом есть дошкольные группы в 170 образовательных учреждениях. В сумме они примут в новом учебном году 57 тысяч дошкольников.

Садики сейчас проверяют после летних ремонтов. На эти цели, а также на обновление мебели и благоустройство территорий дали 198 миллионов рублей.