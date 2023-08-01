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НовостиОбщество1 августа 2023 14:04

В парке Победы заменят детский игровой комплекс

Новое оборудование установят в августе-сентябре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Существующий сейчас в парке комплекс установили еще в 2013 году. Фото: киров.рф

Существующий сейчас в парке комплекс установили еще в 2013 году. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, оборудование подбирали местные жители. В ближайшее время состоится его закупка. Старый комплекс демонтируют, а на его месте установят новый. Планируется, что работы пройдут в августе-сентябре.

Отметим, что существующий комплекс «Корабль» установили в парке еще в 2013 году. На данный момент оборудование находится в предаварийном состоянии и не соответствует нынешним ГОСТам. Изначально рассматривалась возможность заменить отдельные части конструкции, однако обследование выяснило, что они сильно износились и восстановлению не подлежат. Поэтому было решено искать другие варианты.

Ранее мы также сообщали, что у горадминистрации высадят яблони и клены вместо обветшавших лип.