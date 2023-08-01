Кировский минпромторг возглавил бывший гендиректор ОЦМ

Александр Иванович ранее был заместителем министра. Фото: kirovreg.ru

Назначен новый руководитель министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

На сайте правительства главой ведомства теперь указан Александр Даренский. Правда, с приставкой «и.о.» (исполняющий обязанности).

Ранее Александр Иванович долгое время был генеральным директором завода ОЦМ, затем стал заместителем министра промышленности, предпринимательства и торговли.

Напомним, министр Дмитрий Глушков на днях сам ушел с поста: чиновник переезжает в другой регион.