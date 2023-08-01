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НовостиОбщество1 августа 2023 11:06

В селе Русском в Кирове отремонтируют улицы, ведущие к детсадам, школам и ФАПу

Местные жители пожаловались на состояние важных улиц
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В 2024 году пройдет ремонт двух улиц. Фото: kirovreg.ru

В 2024 году пройдет ремонт двух улиц. Фото: kirovreg.ru

В кировском селе Русское отремонтируют улицы, ведущие к соцобъектам. Как сообщили в областном правительстве, местные жители недовольны состоянием тротуаров и дорог, проложенных к школам, детсадам и ФАПу.

В текущем году уже начался ремонт пешеходных зон по улице Коммуны. Прорабатываются вопросы с подходами к остановкам транспорта, установкой уличного освещения. Власти также планируют усилить контроль за содержанием грунтовок.

В 2023 году начнется ремонт улиц Новой и Юбилейной. Намечена также установка уличных фонарей на улицах 1-й Русскосельской, 2-й Русскосельской, Заокольной, Просторной, Славной.

Ранее мы также сообщали, что мэрию Кирова через суд обязали отремонтировать тротуары.