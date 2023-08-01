В Котельниче директора теплоснабжающей организации осудят за мошенничество

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2018 по 2022 годы руководитель теплоснабжающей компании предоставлял в РСТ ложные сведения о расходах предприятия на закупку топлива. Это, в свою очередь, привело к повышению тарифа на тепло. Собственникам же предоставлялись цены, предписанные горадминистрацией, ниже установленных РСТ. Разницу он забирал себе, обращаясь в областное Минэнерго.

- В результате преступных действий фигуранта коммунальная организация незаконно получала из бюджета Кировской области деньги в виде субсидий. В общей сложности в указанный период обвиняемый получил мошенническим путем 470 тысяч рублей, которые похитил, - сообщили в областном УМВД.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело уже ушло в суд вместе с обвинительным заключением.