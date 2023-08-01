В Омутнинском районе идет строительство нового ФАПа

Это второй объект, строящийся по программе модернизации первичного звена. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, фельдшерско-акушерский пункт разместится в деревне Осокино. Одноэтажное здание оборудуют системой электрического освещения, отопления, вентиляцией, канализацией. В нем предусмотрены кабинеты фельдшера и процедурный, помещение для хранения лекарств, гардероб, санузел и комната ожидания.

Сейчас специалисты уже сформировали каркас здания. На текущей неделе начнется монтаж кровли, а после - внутренние работы.

Отметим, что ФАП в Осокино станет вторым объектом, построенным по программе модернизации первичного медицинского звена. Первый возвели в деревне Ежово в 2021 году, прием пациентов в нем начался с января 2022 года. В 2024 году планируется построить новый фельдшерско-акушерский пункт в Белореченске.