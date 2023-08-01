Кировская область вошла в топ регионов по догазификации

В текущем году в регионе построят почти 500 км распределительных газопроводов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в областном правительстве, на данный момент наш регион входит в десятку лучших субъектов страны по реализации социальной программы догазификации. Кировская область располагается на седьмом месте в топе.

Результаты формируются на основе данных о количестве принятых заявок, исполненных договоров, подключений, обратной связи с потребителями и других критериев.

Так, в текущем году планируется построить более 200 распределительных газопроводов общей протяженностью 497,6 км. Порядка 412 км из них уже проложены. Это обеспечит техническую возможность перехода на газовое отопление для почти 5000 семей.

Ранее мы также сообщали, что предприятию в Кировской области обрубили газ.