Котельничанка получила 11 лет тюрьмы за убийство сожителя

На днях женщине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Котельнича осудили за убийство. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Трагедия произошла 13 марта в одной из квартир дома по улице Прудной. Тем вечером сожители выпивали вместе. В ходе застолья между ними произошла ссора, в пылу которой женщина схватила нож и ударила им в грудь мужчину. 47-летний пострадавший скончался в больнице от полученной травмы.

39-летнюю котельничанку признали виновной в убийстве. На днях состоялся суд, где ей вынесли приговор: 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

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