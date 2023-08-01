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НовостиОбщество1 августа 2023 8:20

В Кирове 2 августа временно перекроют Казанскую и Московскую улицы

Ограничения будут действовать на время шествия к Вечному огню
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участках также запретят стоянку и остановку транспорта.

На участках также запретят стоянку и остановку транспорта.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

2 августа в Кирове перекроют две улицы. Подробности сообщили в горадминистрации.

В 10 утра у Вятской филармонии пройдет торжественный митинг ветеранов и воинов. После этого состоится шествие к Вечному огню, где пройдет церемония возложения цветов.

В связи с этим с 10.20 перекроют улицы Казанскую (от Красноармейской до Пятницкой) и Московскую (от Казанской до набережной Грина). Ограничения продлятся до окончания шествия колонны. Кроме того, на этих улицах с 5 утра запретят остановку и стоянку транспорта.

Ранее мы также сообщали, что сегодня, 1 августа, в Кирове на весь день отключат светофор на Октябрьском проспекте.