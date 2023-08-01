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НовостиОбщество1 августа 2023 7:55

В Кирове гроза стала причиной двух пожаров

Никто из людей не пострадал
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчанам рекомендуют оборудовать жилье и постройки молниезащитой.

Кировчанам рекомендуют оборудовать жилье и постройки молниезащитой.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове произошло два пожара из-за грозы. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

Одно происшествие случилось на улице Луганской. В одном из боксов гаражного кооператива «Автомобилист-96» обгорела обрешетка крыши на площади 1 квадратный метр. Второй инцидент произошел в Малой Субботихе: там загорелся частный жилой дом. В результате обгорела обрешетка крыши на площади 6 квадратных метров и утеплитель. Никто из людей не пострадал в обоих случаях.

ГУ МЧС по Кировской области напоминает: для защиты зданий от грозового разряда необходимо оборудовать жилье и хозяйственные постройки молниезащитой в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами. При грозе закройте окна, двери, дымоходы, не подходите близко к электропроводке во время ударов молнии.