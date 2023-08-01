Мэрию Кирова через суд обязали сделать тротуары

Мэрия должна провести ремонт тротуаров до октября 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областной прокуратуре, специалисты ведомства проверили пешеходные зоны в Кирове. В ходе мероприятий обнаружились множественные нарушения.

Так, дефекты нашли на тротуарах по улицам Свободы, Спасской, Азина, Орловской, Красный Химик, Заводской, Баумана, Розы Люксембург, Профсоюзной, Красноармейской, Милицейской и других. На участке Павла Корчагина от дома №92 до дома №208 благоустроенные тротуары отсутствовали в принципе.

Прокуратура подала иск в суд, который признал требования законными и обоснованными. Администрацию Кирова обязали отремонтировать и построить тротуары до 15 октября 2024 года.

Ранее мы также сообщали, что участок кировской дороги на Республику Татарстан отремонтировали раньше срока.