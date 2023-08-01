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НовостиОбщество1 августа 2023 7:42

Мэрию Кирова через суд обязали сделать тротуары

На работы предоставили больше года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мэрия должна провести ремонт тротуаров до октября 2024 года.

Мэрия должна провести ремонт тротуаров до октября 2024 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областной прокуратуре, специалисты ведомства проверили пешеходные зоны в Кирове. В ходе мероприятий обнаружились множественные нарушения.

Так, дефекты нашли на тротуарах по улицам Свободы, Спасской, Азина, Орловской, Красный Химик, Заводской, Баумана, Розы Люксембург, Профсоюзной, Красноармейской, Милицейской и других. На участке Павла Корчагина от дома №92 до дома №208 благоустроенные тротуары отсутствовали в принципе.

Прокуратура подала иск в суд, который признал требования законными и обоснованными. Администрацию Кирова обязали отремонтировать и построить тротуары до 15 октября 2024 года.

Ранее мы также сообщали, что участок кировской дороги на Республику Татарстан отремонтировали раньше срока.