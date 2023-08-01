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НовостиОбщество1 августа 2023 6:53

Чепецким властям дали 15 месяцев на уборку свалки строительного мусора

70 кубометров отходов должны вывезти к 1 ноября 2024-го
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Полиция не смогла найти организаторов свалки. Фото: t.me/minecology43

Полиция не смогла найти организаторов свалки. Фото: t.me/minecology43

Свалку в Жемчужном (Кирово-Чепецкий район) ликвидируют, но не сразу.

Строительными отходами захламили участок по улице Светлой: здесь нашли более 70 кубометров мусора. На свалку не раз жаловались местные жители.

По словам и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимура Абашева, полиция не смогла найти виновных в появлении свалки. Авторы жалоб тоже не видели, кто завозил строительные отходы. Поэтому администрации Кирово-Чепецкого района предложили добровольно очистить участок. Получив отказ, пошли в суд.

Теперь власти района обязали очистить участок в Жемчужном от строительного мусора. Срок - 1 ноября 2024 года.

Напомним, в регионе также планово ликвидируют старые городские свалки и полигоны.