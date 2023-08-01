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НовостиОбщество1 августа 2023 7:22

Оператора сотовой связи в Кировской области оштрафовали на 600 тысяч

Компания пропустила в свою сеть трафик из иностранного государство
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подменный российский номер использовали мошенники

Подменный российский номер использовали мошенники

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области продолжают следить за состоянием законности в сфере IT-технологий. Очередное нарушение выявлено в Омутнинском районе.

Один из операторов сотовой связи пропустил в свою сеть трафик из другого государства. Номер при этом был российским и подменным: его использовали дистанционные мошенники для обмана граждан.

Административное дело завели по ч. 2 ст. 12.2.1 КоАП РФ. В итоге оператора оштрафовали на 600 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

В предыдущих подобных случаях штрафы были меньшими - 300 либо 400 тысяч рублей.