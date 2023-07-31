В Мурашинском районе один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД Кировской области

В Мурашинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, 31 июля, в 20.45. На 495 км федеральной трассы «Вятка» автомобиль «Ауди» врезался в остановившийся ВАЗ-2110. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас устанавливаются все причины и условия произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.