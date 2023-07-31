Кировчанин отобрал у сотрудницы банка деньги, чтобы поесть

Мужчина выхватил деньги из аппарата и сбежал. Фото: УМВД России по Кировской области

В полицию на днях обратились сотрудники отделения одного из банков в центре Кирова.

Как выяснили приехавшие на место сотрудники УМВД России по Кировской области, один из посетителей прямо перед лицом менеджера выхватил из специального аппарата 2 тысячи рублей, после чего выбежал из здания. Мужчина при этом попал на запись камер видеонаблюдения. Ориентировку передали всем нарядам ППС.

Менее чем за час подозреваемого нашли на улице Преображенской и доставили в отдел. Им оказался 48-летний житель Кирова. Он сознался в хищении. Деньги ушли на покупки в продуктовом магазине.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимально возможно наказание - 4 года колонии.

Ранее в Кировской области судили рецидивиста, который взял на дело подростка и совершил с ним несколько взломов, краж и угонов.