Заболеваемость сальмонеллезом среди кировчан выросла на 16,4%

Почти 50% заболевших - жители города Кирова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за 6 месяцев 2023 года выявлен в 21 районе и округе Кировской области: на 100 тысяч жителей приходится 8,58 случая. Рост к тому же периоду прошлого года - 16,4%.

Почти половина всех случаев заболевания зафиксирована в Кирове. Сальмонеллезы сейчас составляют 3% от общего количества всех кишечных инфекций, - уточняют в управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

Более половины всех заболевших кировчан - дети. Основной путь передачи - пищевой, главный фактор - продукты птицеводства, в частности, яйца.

Сальмонеллез - распространенная и опасная инфекция. От него может подняться температура, заболеть голова и живот, начаться рвота, побледнеть кожа. Главная мера профилактики - мытье рук и продуктов.