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НовостиОбщество31 июля 2023 14:37

Еще один переулок в Кирове обещают сделать проезжим

Застройщик демонтирует плиты, но мэрия заверяет, что дорогу обновят
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Грунтовку восстановят. Альтернатива - покрытие из щебня или плит. Фото: киров.рф

Грунтовку восстановят. Альтернатива - покрытие из щебня или плит. Фото: киров.рф

С проезжей части переулка Березниковского демонтируют плиты. Такая картина обеспокоила местных жителей.

Как выяснилось, плиты убирает один из застройщиков: они вели к строительной площадке. Сейчас дорога остается без покрытия, она станет практически непроезжей. Однако в администрации Кирова заверяют, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Грунтовку обещают восстановить. Рассматривают также альтернативные варианты с щебнем и новыми плитами.

Однажды в переулке Березниковском вообще должны появиться двухполосная дорога, тротуары, освещение и ливневка.