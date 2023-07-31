Еще один переулок в Кирове обещают сделать проезжим

Грунтовку восстановят. Альтернатива - покрытие из щебня или плит. Фото: киров.рф

С проезжей части переулка Березниковского демонтируют плиты. Такая картина обеспокоила местных жителей.

Как выяснилось, плиты убирает один из застройщиков: они вели к строительной площадке. Сейчас дорога остается без покрытия, она станет практически непроезжей. Однако в администрации Кирова заверяют, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Грунтовку обещают восстановить. Рассматривают также альтернативные варианты с щебнем и новыми плитами.

Однажды в переулке Березниковском вообще должны появиться двухполосная дорога, тротуары, освещение и ливневка.