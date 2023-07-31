«Передаю привет землякам»: бойцы из ЛНР обратились к кировчанам

Видео передали ветераны боевых действий, посетившие кировских участников СВО и давшие концерт. Фото: kirovreg.ru

Кировские военные записали видеоприветы домой. Сейчас бойцы служат в Луганской Народной Республике.

Видеоприветы передали члены «Боевого братства», ранее побывавшие в зоне СВО. Ветераны боевых действий и ансамбль «Высота 20.13» выступили на выездном фестивале «Гринландия».

- Передаю привет из ЛНР в родную Кировскую область, своим землякам, - сказал один боец.

- У нас в подразделении есть ребята из Кировской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского края, - обратился другой. - Нас объединяет одно - мы стоим на защите Родины.

Напомним, Кировское отделение Народного фронта начинает сбор в помощь нашим бойцам (на тепловизоры, дрова и другие средства и материалы).