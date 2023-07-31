Еще 13 километров водопровода построили в Кировской области

Ранее в двух поселениях не было центрального водоснабжения. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают строить объекты водоснабжения.

В селе Мари-Малмыж и деревне Старый Кокуй (Малмыжский район) появились водопроводы. Ранее в этих поселениях не было центрального водоснабжения.

Работы провели по проекту «Чистая вода». Задействовали и региональный, и федеральный бюджет. Строительство не завершено: всего должны смонтировать 23,5 километра сетей водоснабжения. Это позволит подключить 350 домов (около 1 500 жителей). Цена вопроса - 85 миллионов рублей.

До конца 2023 года все указанные сети должны быть достроены.