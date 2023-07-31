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НовостиАвто31 июля 2023 13:30

Участок кировской дороги на Татарстан отремонтировали раньше срока

Предыдущие отрезки трассы сдадут не позднее 30 сентября
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
3-километровый участок закатывало Нововятское ДУ № 6. Фото: kirovreg.ru

3-километровый участок закатывало Нововятское ДУ № 6. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области завершили ремонт участка дороги в Кирово-Чепецком районе.

Это 3-километровый отрезок трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны, соединяющий наш регион с соседним Татарстаном.

Нововятское ДУ № 6 работало здесь с 29 мая: фрезеровало старый асфальт, делало выравнивающий слой, укладывало новое покрытие. После - приводило в порядок обочины и наносило разметку. Работы завершены на 2 месяца раньше срока, - сообщают в правительстве Кировской области.

Дорогу ремонтировали по нацпроекту БКД. Предыдущие участки той же дороги (18 километров в Нолинском, Малмыжском районах и Уржумском округе) продолжают приводить в порядок, срок - 30 сентября.