Самолет из Сочи в Киров задержался на 6 часов 29 минут и сел в Перми

Воскресный рейс оказался в Перми, понедельничный тоже задерживается
Фото: flightradar24.com
Самолет из Сочи в Киров не смог приземлиться в нашем городе с первой попытки.
В воскресенье, 30 июля, рейс DP347 («Боинг»-737) отправился из международного аэропорта Сочи в аэропорт Победилово. Запланированное время в пути - 2 часа 50 минут.
Однако из-за непогоды - ливня, гроз, усиления ветра - борт перенаправили в пермский аэропорт Большое Савино. Лишь после самолет оказался в Победилове.
Задержка прибытия составила 6 часов 29 минут.
По данным сервиса «Флайтрадар», сегодняшний рейс из Сочи в Киров также задерживается.