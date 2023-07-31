Самолет из Сочи в Киров задержался на 6 часов 29 минут и сел в Перми

Воскресный рейс оказался в Перми, понедельничный тоже задерживается Фото: flightradar24.com

Самолет из Сочи в Киров не смог приземлиться в нашем городе с первой попытки.

В воскресенье, 30 июля, рейс DP347 («Боинг»-737) отправился из международного аэропорта Сочи в аэропорт Победилово. Запланированное время в пути - 2 часа 50 минут.

Однако из-за непогоды - ливня, гроз, усиления ветра - борт перенаправили в пермский аэропорт Большое Савино. Лишь после самолет оказался в Победилове.

Задержка прибытия составила 6 часов 29 минут.

По данным сервиса «Флайтрадар», сегодняшний рейс из Сочи в Киров также задерживается.