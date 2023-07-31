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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:00

Трое кировчан пострадали в столкновении «Нивы» с иномаркой

Авария случилась в Слободском районе
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Травмы получили пассажиры иномарки и водитель «Нивы». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Травмы получили пассажиры иномарки и водитель «Нивы». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В субботу, 29 июля, в Кировской области столкнулись два авто. Подробности сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 6 часов утра на 648-м клометре дороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь (Слободской район) столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шевроле Нива».

В итоге трое получили травмы: 53-летний водитель «Нивы», а также пассажиры иномарки - 44-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Всего за выходные в регионе зафиксировано 16 аварий, в них травмировались 20 человек.

Ранее стало известно, что Кировская область попала в список регионов с дорогим бензином.