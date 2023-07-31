Напились и подрались: кировчанке вызвали «скорую» после конфликта с мужчиной

Потерпевших опросили росгвардейцы, а разбираться будет полиция. Фото: Росгвардия Кировской области

На днях кировские росгвардейцы получили сигнал «тревога» из бара на улице Комсомольской: там подрались посетители. Дело было около 10 часов утра.

Патруль Росгвардии, прибыв на место, выяснил, что конфликт произошел между 36-летним мужчиной и 21-летней посетительницей заведения. Дошло до выяснения отношений на кулаках. Девушке досталось сильнее: помощь ей оказывали медики из бригады скорой помощи.

По итогу и потерпевшего, и потерпевшую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее двух подростков из Кирова судили за пьяную драку и расистские высказывания.