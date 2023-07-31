Два города из Кировской области выиграли конкурс минстроя РФ

Победители - Слободской и Омутнинск. Фото: kirovreg.ru

Омутнинск и Слободской благоустроят за счет федеральной казны. Эти города победили в конкурсе от минстроительства РФ.

По данным правительства региона, конкуренция была высокая, а заявки рассматривали эксперты из разных сфер, включая археологию и архитектуру. Кировская область подавала 6 заявок, однако остальные 4 претендента не прошли всероссийский отбор.

В Омутнинске продолжат благоустраивать набережную у пруда: восстановят тротуар, сделают велодорожку, оборудуют спуски к воде и пирсы, откроют прокат лодок.

В Слободском приведут в порядок старый городской парк вдоль улицы Советской: отремонтируют дорожки, откроют кафе, беседки, сцену и танцплощадку, обустроят спортивные зоны.