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НовостиОбщество31 июля 2023 11:09

В Кикнурском районе выбрали нового прокурора

На должность назначили Вячеслава Харитонова
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее Вячеслав Харитонов трудился в Мурашинском районе. Фото: прокуратура Кировской области

Ранее Вячеслав Харитонов трудился в Мурашинском районе. Фото: прокуратура Кировской области

В Кикнурском районе назначили нового прокурора. Им стал Вячеслав Харитонов, младший советник юстиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Вячеслав Харитонов родился в Казани в 1982 году. Имеет два высших образования: в 2005 году окончил Московскую финансово-юридическую академию по специальности «Менеджмент организаций», в 2017 - ВятГУ по специальности «Юриспруденция». В 2013 году также окончил учебу в Нижегородской академии МВД РФ по специальности «Правоохранительная деятельность».

С 2005 по 2013 годы Харитонов работал в органах МВД, после этого - в прокуратуре. Начал карьеру с должности помощника прокурора Мурашинского района, а с 2018 года занял пост его заместителя.