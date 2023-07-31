Стало известно, какие УК в Кирове не справляются с подготовкой к зиме

Крайний срок сдачи объектов - 1 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в пресс-службе «Т Плюс», по состоянию на 27 июля в Кирове из 4,1 тысячи жилых домов сдано по утвержденному графику лишь чуть более 1,4 тысячи. Еще в аналогичном количестве зданий исправляют замечания.

Среди лидеров по подготовке к зиме - управляющие компании «Яхонт», «Управление домами», «Крона», «Азбука быта», «УК Мегаполис» и «Эдельвейс». Не укладываются в сроки организации «ЖКХ г. Кирова», «Социнициатива», «Опора», «УК «Вершина», «УК «Монолит», «УК Уютный дом», «УСПЕХ», «УК «Родная».

В Кирово-Чепецке из 800 домов сдано по графику почти 300, еще 500 устраняют нарекания. Лидеры по подготовке - МУП «ЖЭУ № 6», МУП «ГУЖЭК № 6», ООО УК «Надежный дом» и ООО «Семиград». Аутсайдеры - «УК «Чепецкая» и «Маяк».

В «Т Плюс» напоминают: крайний срок сдачи объектов - 1 августа. Из-за неисполнения любого пункта перечня мероприятий компании могут не выдать акт готовности дома к отопительному сезону.