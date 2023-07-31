В Орловском районе мужчина зарезал брата

Мужчина ударил брата в грудь ножом, отчего тот скончался. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Орловском районе мужчину задержали за убийство брата. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Происшествие случилось 29 июля в одном из домов деревни Цепели. Два брата выпивали вместе, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. В пылу ссоры один из них схватил нож и ударил другого в грудь, отчего тот скончался на месте.

Нападавшего, 44-летнего мужчину, задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За убийство преступник может оказаться в тюрьме на срок от шести до пятнадцати лет.

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