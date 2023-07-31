В Кировской области полностью восстановят электроснабжение к вечеру 31 июля

Специалисты продолжают справляться с последствиями стихии в регионе. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают устранять последствия непогоды. Подробности стали известны на еженедельной планерке у губернатора.

На выходных по территории региона прошли три грозовых фронта. Жители нескольких районов из-за непогоды остались без электричества. Все отключения первой волны восстановили к 14.00 30 июля.

- 29-30 июля на территории региона прошли грозы, были обрывы проводов, отключения электроэнергии. Бригады работают оперативно. Энергетики справляются с последствиями стихии. Выражаю благодарность за работу, - сказал Александр Соколов.

На данный момент, после прохождения второй волны, остаются обрывы. Энергетики работают над их устранением. Электроснабжение будет восстановлено везде к вечеру 31 июля.