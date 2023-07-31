В Санчурском районе продолжается ликвидация очагов африканской чумы свиней

Специалисты осмотрели 26 личных хозяйств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в областном правительстве, работы ведутся круглосуточно. Всего на территории муниципального округа зафиксировали два очага болезни: в дикой природе и в личном подсобном хозяйстве. Мероприятия по их ликвидации проводят 92 человека и 31 единица. Дороги, ведущие из очагов, перекрыты, установлено круглосуточное дежурство, работают два КПП.

- В эпизоотических очагах мероприятия завершены. Проводятся мероприятия в угрожаемой зоне. Изъятие поголовья проводится согласно плану-графику. Отказов граждан в предоставлении животных для изъятия не зафиксировано. Предусмотрено возмещение за изъятых животных и продукцию из резервного фонда правительства Кировской области, - рассказала замначальника областного управления ветеринарии Елена Иванова.

На данный момент специалисты обследовали 26 личных хозяйств и провели клинический осмотр 74 особей, отобрали пробы для исследования на АЧС и отправили материалы в областную ветеринарную лабораторию.