«Переезд по личным обстоятельствам»: Дмитрий Глушков прокомментировал свой уход

Об увольнении Дмитрия Глушкова стало изветстно 31 июля. Фото: vk.com/glushkovd

Глава Минпромторга Кировской области Дмитрий Глушков подвел итоги своей работы. Как он написал в соцсетях, причиной ухода с поста и переезда в другой регион стали личные обстоятельства.

- За почти год активной работы в должности удалось сделать многое, в том числе выстроить конструктивные отношения с руководителями промышленных предприятий, деловых объединений, предпринимателями, - написал пока еще не бывший и.о. министра.

Так, за время работы Глушкова приняли пониженные ставки на три года по УСН и налогу на имущество, привлекли 250 миллионов на инфраструктуру в промпарке «Слободино», провели первые этапы перестройки работы министерства и подведомственных организаций и так далее.

- Мне посчастливилось познакомиться с активными, неравнодушными людьми всей душой болеющими за родной край и готовых многое делать для его развития. Со всеми остаюсь на связи, всегда готов помочь, оказать поддержку, развивать родной регион! - написал Глушков.

Ранее мы также сообщали, что бывшего замминистра здравоохранения Кировской области подозревают в коррупции.