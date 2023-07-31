Эксперты узнали, сколько бензина смогут купить кировчане на среднюю зарплату

В июне 2023 года литр бензина в нашем регионе стоил 48,19 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг субъектов РФ по доступности бензина для населения. При создании учитывался объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе.

По этим данным Кировская область оказалась на 68 месте из 85. По данным экспертов, на среднюю чистую зарплату здесь можно купить 771 литр бензина. При этом АИ-92 в июне 2023 года стоил в регионе 48,19 рубля за литр. Цена изменилась на 4,6% с начала года.

Самым богатым в этом отношении субъектов страны оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: местный житель может купить на среднюю чистую зарплату 2581 литр бензина по цене 45,80 рубля за литр. На последнем месте в рейтинге - Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 605 литров бензина при цене в 48,35 рублей за литр.