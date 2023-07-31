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НовостиПолитика31 июля 2023 7:15

И.о. министра промышленности и торговли Кировской области Дмитрий Глушков уволился из-за переезда

Чиновник будет работать в другом регионе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Глушков уволился по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Фото: vk.com/prom43

Глушков уволился по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Фото: vk.com/prom43

И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов на еженедельной планерке в понедельник, 31 июля.

Глушков уволился по своему желанию в связи с личными обстоятельствами. Теперь чиновник будет работать в другом регионе. Губернатор поблагодарил и.о. министра за реализованные инициативы, а также вручил ему благодарственное письмо.

Отметим, что на пост Дмитрия Глушкова назначили в сентябре 2022 года. Ранее он работал и.о. директора и директором департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.