И.о. министра промышленности и торговли Кировской области Дмитрий Глушков уволился из-за переезда

Глушков уволился по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Фото: vk.com/prom43

И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов на еженедельной планерке в понедельник, 31 июля.

Глушков уволился по своему желанию в связи с личными обстоятельствами. Теперь чиновник будет работать в другом регионе. Губернатор поблагодарил и.о. министра за реализованные инициативы, а также вручил ему благодарственное письмо.

Отметим, что на пост Дмитрия Глушкова назначили в сентябре 2022 года. Ранее он работал и.о. директора и директором департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.