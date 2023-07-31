Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 6:47

Заасфальтировали не все участки: кировчане пожаловались на ремонт дороги в поселке Ганино

Кировчане пожаловались на ремонт дороги в поселке Ганино
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Грунтовые участки улицы выровняют с помощью щебня. Фото: киров.рф

Грунтовые участки улицы выровняют с помощью щебня. Фото: киров.рф

Кировчане остались недовольны ремонтом дороги на улицы Труженников в поселке Ганино. По словам местных жителей, один из участков не заасфальтировали.

В городской администрации прокомментировали ситуацию. Так, работы в поселке проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По условиям программы старое асфальтовое покрытие меняют на новое. При этом на Труженников есть грунтовые участки. Чтобы заасфальтировать их, требуется разработать проект с учетом геологических изысканий, что программой не предусмотрено.

При этом в управлении дорожной и парковой инфраструктуры отметили, что грунтовые участки улицы выровняют с помощью щебня.

Напомним, что в Кирове сократят сроки раскопок, проводимых компанией «Т Плюс».