В Кировской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

К 14.00 31 июля электроснабжение удалось восстановить. Фото: пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

Жители Кировской области остались без электричества из-за минувшей непогоды. Последствия устраняли специалисты «Кировэнерго». Подробности сообщили в пресс-службе компании.

Локальные нарушения электроснабжения зафиксировали в нескольких районах - Котельничском, Яранском, Шабалинском, Тужинском, Санчурском, Кикнурском, Свечинском. В связи с этим ночью с 29 на 30 июля энергетиков перевели в особый режим работы. Восстановить снабжение удалось к 14.00 30 июля. Повреждения в основной сети устранены, сейчас специалисты отрабатывают индивидуальные заявки потребителей.

- В восстановительных мероприятиях было задействовано 42 бригады филиала «Кировэнерго»: 109 специалистов и 56 единиц спецтехники, - добавили в компании.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов кировчане могут по телефону контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Добавим, что ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на утро 31 июля.