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НовостиОбщество30 июля 2023 15:10

Ветер до 23 м/с и грозы: в Кировской области объявили метеопредупреждение

В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за гроз и сильного ветра
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Утром понедельника кировчанам не обойтись без зонта.

Утром понедельника кировчанам не обойтись без зонта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчан предупреждают о плохой погоде. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Кировского ЦГМС, утром 1 июля местами по области ожидаются грозы, ливни, сильные дожди. В некоторых районах возможен град. Синоптики также предупреждают об усилении ветра: порывы могут составить до 18-23 м/с.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Во время грозы и сильного ветра следует держаться подальше от деревьев, ветхих строений и легких конструкций. Не стойте рядом со столбами линий электропередачи.