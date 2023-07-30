Ветер до 23 м/с и грозы: в Кировской области объявили метеопредупреждение

Утром понедельника кировчанам не обойтись без зонта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчан предупреждают о плохой погоде. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Кировского ЦГМС, утром 1 июля местами по области ожидаются грозы, ливни, сильные дожди. В некоторых районах возможен град. Синоптики также предупреждают об усилении ветра: порывы могут составить до 18-23 м/с.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Во время грозы и сильного ветра следует держаться подальше от деревьев, ветхих строений и легких конструкций. Не стойте рядом со столбами линий электропередачи.