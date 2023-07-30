В Кирове росгвардейцы спасли мужчину, упавшего в обморок на улице

Медики доставили мужчину в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове росгвардейцы помогли мужчине в бессознательном состоянии. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около шести утра. Патруль Росгвардии заметил на улице Жуковского мужчину, лежавшего на обочине дороги. Правоохранители поспешили на помощь пострадавшему.

Как выяснилось, кировчанин потерял сознание. Стражи порядка вызвали для него «скорую помощь», которая увезла мужчину в больницу. О причинах случившегося и о его текущем состоянии ведомство не сообщает.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове выпала из окна двухлетняя девочка. Подробности можно узнать здесь.