В Кировской области ищут без вести пропавшую пенсионерку

В последний раз женщину видели 29 июля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшую без вести женщину. В последний раз Марину Михайлову видели 29 июля в поселке Октябрьский Слободского района. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Марине Нифантиевне 64 года, рост 158 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения женщина была одета в синюю футболку в цветочек и синюю юбку.

- Обращаемся к местным жителям. Вспомните, может, именно вы видели или подвозили ее. Любое свидетельство очень важно и может помочь в поиске, - добавляют волонтеры.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.