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НовостиОбщество30 июля 2023 9:10

С начала года почти 300 тысяч жителей Кировской области прошли диспансеризацию

Мероприятия позволили выявить свыше 9500 случаев заболеваний
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Кирове лидерами по профилактическим мероприятиям стали горбольница №9и больница БСМП. Фото: kirovreg.ru

В Кирове лидерами по профилактическим мероприятиям стали горбольница №9и больница БСМП. Фото: kirovreg.ru

Комплекс обследований в рамках диспансеризации направлен на выявлениечетырех больших групп болезней. Так, с начала года медики обнаружили более 9,5 тысячи случаев заболеваний. Из них свыше 4600 - сердечно-сосудистой системы, 882 - сахарного диабета 2 типа, а также 115 - злокачественные новообразования.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, лидерами по профилактическим мероприятиям среди районов стали Оричевская, Советская, Кирово-Чепецкая, Лебяжская, Вятскополянская, Свечинская, Немская, Сунская, Опаринская и Унинская ЦРБ. В Кирове - горбольница №9 и больница БСМП.

Всего диспансеризация охватила более 283 тысяч жителей Кировской области старше 18 лет.