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НовостиОбщество30 июля 2023 7:47

31 июля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Работы проведут в разных районах города
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В некоторых домах электричества не будет с утра до вечера.

В некоторых домах электричества не будет с утра до вечера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник десятки горожан останутся без света. АО «Горэлектросеть» информирует о плановых отключениях электричества в Кирове 31 июля.

В начале недели специалисты будут проводить плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Из-за этого в ряде домов пропадет электричество. Его временно лишатся жители улиц Кольцова, Казанской, Комсомольской, Ленина и других. Работы займут от трех до девяти часов.

«Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, - добавили в компании.

График отключения электричества 31 июля в Кирове можно посмотреть здесь или на скриншоте ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru