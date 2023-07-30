31 июля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

В некоторых домах электричества не будет с утра до вечера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник десятки горожан останутся без света. АО «Горэлектросеть» информирует о плановых отключениях электричества в Кирове 31 июля.

В начале недели специалисты будут проводить плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Из-за этого в ряде домов пропадет электричество. Его временно лишатся жители улиц Кольцова, Казанской, Комсомольской, Ленина и других. Работы займут от трех до девяти часов.

«Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, - добавили в компании.

График отключения электричества 31 июля в Кирове можно посмотреть здесь или на скриншоте ниже.