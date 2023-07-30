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НовостиОбщество30 июля 2023 12:57

ТРЦ «Jam Молл» в Кирове подешевел на 200 миллионов рублей

Теперь за здание и землю просят 1,83 миллиарда рублей
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
ТРЦ уже выставляли на торги. Фото: администрация Кирова

ТРЦ уже выставляли на торги. Фото: администрация Кирова

Торгово-развлекательный центр «Jam Молл» в Кирове (улица Горького, 5а) упал в цене.

Изначально здание площадью в 44 тысячи квадратных метров с землей, сетями и оборудованием (лифты, эскалаторы и пр.) выставили на торги за 2 миллиарда 41 миллион рублей. То есть по 41 тысяче 528 рублей за квадратный метр.

Однако в свежих объявлениях на «Авито» стоимость уже совсем другая – 1 миллиард 837 миллионов рублей. Падение составило 10%.

Напомним, несколько недель назад ТЦ на Чапаева, неподалеку от вокзала, выставили на продажу за 49 миллионов рублей.