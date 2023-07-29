Кировское «Динамо» обыграло «Звезду» из Петербурга, уступая по ходу матча

Дубль на счету Ильи Юрченко. Фото: t.me/fc_dinamo_kirov

Кировское «Динамо» одержало победу в выездном матче.

Игра прошла на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге, а соперниками кировчан были футболисты питерской «Звезды».

Счет в первом тайме открыли именно петербургские футболисты. Однако в итоге «Динамо» победило со счетом 3:2. Дубль на счету Ильи Юрченко, еще одним результативным ударом отметился Александр Галимов.

Первый домашний матч состоится в среду, 2 августа, на стадионе ВятСШОР. Соперник - павлопосадский «Композит».