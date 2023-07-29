Экопункт на Солнечном берегу 2 недели будет работать только по пятницам и субботам

Пункт работает на улице Ленина. Фото: «Куприт»

Экопункт на Солнечном берегу (площадка у дома на улице Ленина, 198/2) временно поменяет режим работы, - сообщают в «Куприте».

Изменения рассчитаны на две недели - на первую половину августа.

По техническим причинам принимать вторсырье будут только по пятницам и субботам. Часы работы те же: с 10 до 19 с часовым перерывом на обед (13.00 - 14.00).

- Заранее подготовьте вторсырье к сдаче, - напоминают в «Куприте». - Сполосните и сомните бутылки, макулатуру и картон очистите от скотча, скрепок, других лишних деталей и сложите в стопки.