Детскую поликлинику на 250 мест строят в Слободском

Поликлинику строят по нацпроекту. Фото: прокуратура Кировской области

В прошлом году в Слободском начали строить детскую поликлинику на 250 мест. Работают по нацпроекту «Здравоохранения».

Месяц назад власти сообщали, что уже сделана кладка третьего этажа.

Сейчас здесь работает бригада из 35 человек. На днях строительную площадку проверила прокуратура Кировской области. Застройщик отчитался в ходе работ.

Ранее прокуроры побывали на площадке в Уржуме, где возводят дом для переселенцев. Здание рассчитано на 33 квартиры.

Ведомство следит за реализацией нацпроектов в регионе.