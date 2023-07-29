Школу и два спортзала ремонтируют в Оричевском районе

На объектах побывал губернатор Соколов. Фото: kirovreg.ru

В Оричевском районе ремонтируют социальные и спортивные учреждения. Объекты осмотрел губернатор Соколов.

За 4,1 миллиона рублей обновляют спортзал в ДК села Быстрица. Подрядчик уже заменил окна, полы, систему отопления, водопровод. Потолок, стены, раздевалки и душевые также отремонтированы.

В Стрижах ремонтируют комплекс «Стрижи-спорт»: меняют кровлю, восстанавливают стены, планируют также менять окна и двери. Здесь занимаются волейболом, футболом и каратэ.

В Истобенске впервые за долгие годы ремонтируют кровлю школы. Подрядчик будет менять покрытие крыши, водостоки, вентиляционные шахты. А в следующем году здание ждет капремонт.