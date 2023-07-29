Кировчанам будут 6 дней подряд показывать кино под открытым небом

Место кинопоказов - Театралка. Фото: t.me/s_shumailova

Серию кинопоказов под открытым небом планируют в Кирове. Сообщение опубликовано в телеграм-канале зампреда правительства Кировской области Светланы Шумайловой.

Кинотеатр откроют на Театралке в рамках фестиваля «На семи холмах».

Показывать будут только отечественные ленты: 7 августа - «Курьезы», 8-го - «Лиризмы», 9-го - «Чинк: хвостатый детектив», 10 - «Песня Линшуй», 11 - «Счастливый билетик», «302 бис», «Последствия», 12 - «Суворов: великое путешествие».

Начало проката - ежедневно в 20.30. Вход свободный.